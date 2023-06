Agentschap Zorg en Gezondheid controleerde contactopsporing tijdens coronacrisis niet goed, zegt onderzoek van Rekenhof

De audit kwam er in opdracht van het Vlaams Parlement, nadat er in november 2021 onregelmatigheden aan het licht kwamen. Een van de callcentra, "Yource", zou uren gefactureerd hebben voor werknemers die zogezegd met contactopsporing bezig waren, maar eigenlijk andere taken uitvoerden. Een eerste "forensische" audit door Deloitte kon toen geen uitsluitsel geven over vermeende fraude bij de zes callcentra, maar het gerechtelijk onderzoek naar Yource loopt nog. Over mogelijke financiële fraude is dus nog geen duidelijkheid.