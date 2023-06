Filmpjes met animatiefiguur Zico moeten kinderen minder bang maken in Heilig Hart ziekenhuis Leuven

Bloeddruk meten, een prik, gips rond een arm of een MRI-scan, voor kinderen die naar het ziekenhuis komen is het vaak iets om bang voor te zijn. “We doen ons best om die angst weg te nemen”, zegt diensthoofd Kindergeneeskunde Inge Van Wambeke. “Tot nu toe gebruikten we vooral folders, flyers en een website. Die helpen echter vooral ouders om het op hun beurt aan hun kinderen uit te leggen. We merkten toch dat we in deze tijden beter andere methoden gebruiken om de kinderen te informeren. De nieuwe applicatie Zico is op maat gemaakt van kinderen.”