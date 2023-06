Baby dood aangetroffen in auto die geparkeerd stond voor ziekenhuis in Charleroi

In een auto die geparkeerd stond aan het Saint-Joseph-ziekenhuis in Charleroi is gisteren het levenloze lichaam van een baby aangetroffen. Het parket van Charleroi laat weten dat er een onderzoek geopend is. Veel is er nog niet geweten, maar volgens Franstalige media zou een medewerkster van het ziekenhuis haar kindje vergeten zijn in de auto.