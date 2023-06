Voormalige Opelfabriek in Antwerpen krijgt nieuw leven: Beerens opent showroom voor tweedehandswagens

Binnen twee jaar zou de fabriek achter de showroom klaar zijn. Daar zal Beerens tweedehandswagens weer in goede staat stellen, of "refurbishen" zoals hij het zelf noemt. En dat op grote schaal: "We willen zo'n 100.000 auto's per jaar een tweede leven geven", klinkt het. Beerens mikt op 500 werknemers vanaf de fabriek klaar is.