Rosie Verstraete (70), die eind jaren negentig veroordeeld werd voor de "Beerputmoord", is overleden

Twee weken geleden is Rosie Verstraete overleden op 70-jarige leeftijd. De vrouw werd in de jaren negentig veroordeeld voor de zogenaamde "Beerputmoord" op haar man. De landbouwer werd vermoord op hun boerderij in Oostkamp en zijn lichaam werd daarna gedumpt in een beerput onder de koeienstal.

Rosie werd veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar, maar is altijd blijven volhouden dat ze onschuldig was. Ook haar advocaat Jef Vermassen was daar van overtuigd. Na haar veroordeling heeft hij zelfs jarenlang geen assisenzaken gepleit.