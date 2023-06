Bekende brasserie De Swaen in Herentals moet tijdelijk sluiten: "Niet in orde met brandveiligheid"

Sinds dinsdag is de bekende brasserie De Swaen op de Belgiëlaan in Herentals gesloten, op burgemeestersbevel. "Twee jaar geleden is er een vergunning gegeven, onder voorwaarden dat de tekortkomingen rond brandveiligheid werden weggewerkt", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). "In de tussentijd zijn er nog overlegmomenten geweest, maar er waren nog altijd zaken niet in orde." Het gaat voornamelijk om kleine zaken, zoals toestellen in de keuken die niet gekeurd zijn.