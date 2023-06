We zijn met bijna 11,7 miljoen in België: grootste stijging in jaren door migratie uit Oekraïne

Als we naar het aantal geboortes en overlijdens in eigen land kijken, dan gaan de cijfers in het rood (-2.787). Met andere woorden: er waren meer overlijdens dan geboortes. Dat is uitzonderlijk. Enkel in 2020, het jaar waarin de coronacrisis bij ons uitbrak, was dat ook het geval (-13.111). Statbel moet teruggaan naar 1940 om een ander negatief saldo terug te vinden.