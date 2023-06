VS bieden extra hulp aan Canada om bosbranden te bestrijden, Björn Soenens: "Lucht gewoonweg gevaarlijk" 

Ook in New York is de luchtkwaliteit door de bosbranden zeer slecht. Dat ondervindt onze correspondent Björn Soenens die sinds enkele dagen opnieuw in de miljoenenstad is. "Ik moet nu al binnenblijven", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Toen ik hier aankwam, was alles nog oké. Maar de afgelopen uren is het almaar erger geworden. Om 15 uur gisterennamiddag (plaatselijke tijd, red.) was er een bijna apocalyptische oranjegele gloed te zien."