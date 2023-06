Bpost en PPP krijgen Franse concurrentie voor nieuw krantencontract

Over het lopende krantencontract was de voorbije weken heel wat te doen, maar intussen werd wel de aanbesteding voor de nieuwe concessie georganiseerd door de FOD Economie. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, kan de overheidsdienst geen informatie geven over de kandidaturen. Ook bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) wil geen commentaar kwijt.

Een Bpost-woordvoerder bevestigt dat het bedrijf kandidaat is. Dat hoeft ook niet te verbazen: sinds 2015 is het contract in handen van bpost, en het is belangrijk voor de werkgelegenheid bij de onderneming.

Bpost en PPP krijgen nu echter concurrentie van het Franse bedrijf Proximy. Dat bedrijf heeft nog geen activiteiten heeft in België, maar dingt nu dus wel mee naar het contract.