Child Focus: "Nooit liepen meer kinderen weg, ook online seksueel misbruik stijgt alarmerend"

Ook in dat laatste zag Child Focus een toename. "We kregen in 2022 meer oproepen van jongeren of van hun ouders waaruit bleek dat ze mentaal soms erg diep zaten", zegt Smets. "We zien die meldingen nadien ook opduiken in de dossiers van jongeren die weglopen van thuis, en dat waren er in 2022 nog nooit zoveel."

Tegenover 2021 nam het aantal weglopers met een derde toe: 1.138 kinderen liepen weg van thuis of een andere verblijfplaats, daarvan liepen 188 jongeren meerdere keren weg.