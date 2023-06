Elke bezoeker Legacy Festival Mol wordt gecontroleerd op drugs

Aan de ingang moet elke bezoeker van het Legacy Festival in Mol langs een drugshond passeren. Als die iets verdachts opmerkt, gaat de politie de bezoeker fouilleren. "We zijn natuurlijk niet naïef. Er zullen altijd mensen zijn die manieren vinden om onze controles te omzeilen", zegt Stefaan Volckaerts van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. "Toch proberen we iedereen te controleren. Wie wordt betrapt met drugs riskeert een gerechtelijke vervolging en speelt zijn drugs kwijt. De toegang tot het terrein wordt ontzegd voor de verdere duur van het festival." Ook op het terrein zelf houdt de security een oogje in het zeil.