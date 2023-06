EU-lidstaten raken het eindelijk eens over Europees asiel- en migratiebeleid, staatssecretaris Nicole de Moor: "Revolutionair akkoord"

Jarenlang slaagden de Europese lidstaten er niet in om het eens te geraken over een bijsturing van het asiel- en migratiebeleid. Maar vandaag werd daar in Luxemburg eindelijk een meerderheid voor gevonden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert opgetogen. "Ik ben heel tevreden. Dit heeft niet alleen vandaag uren tijd gekost, maar we praten hier al jaren over."