Nightjet-nachttrein strandt in tunnel waarin brand is uitgebroken: 151 reizigers geëvacueerd, 33 lichtgewonden

De 151 reizigers aan boord van de Nightjet werden geëvacueerd, maar dat was geen gemakkelijke opgave. Volgens lokale media was er veel rookontwikkeling en moesten de passagiers met maskers via de nooduitgangen van de trein naar buiten worden gebracht. In totaal werden zowat 700 hulpverleners - brandweerkorpsen, reddings- en politiediensten en veiligheidsautoriteiten - ingezet bij de operatie.