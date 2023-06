Festival Lolands in Scherpenheuvel-Zichem wordt LoForLife: "Onze naam leek te veel op bekend festival in Nederland"

LoForLife. Dat is voortaan de nieuwe naam van het festival Lolands in Scherpenheuvel-Zichem. De organisatie moet de naam noodgedwongen aanpassen na juridische problemen met een ander festival. Lowlands in Nederland is eigenaar van de merknaam en vond dat Lolands te veel op hun naam leek. De twee festivalorganisatoren kwamen overeen dat Lolands in 2022 nog een laatste keer onder die naam georganiseerd mocht worden.

"We zijn ooit begonnen als barbecue voor een paar honderd mensen. Die knipoog naar Lowlands in Nederland zat er toen wel in, maar we hadden nooit gedacht dat het zou uitgroeien tot het grote festival dat we vandaag zijn", legt organisator Gerry Frederickx uit. Vorig jaar kwamen er 12.000 bezoekers naar Lolands. "Met dit scenario hebben we toen geen rekening gehouden."