Vlamingen waren getuige van mesaanval in Franse speeltuin: "Ik probeerde het bloeden te stelpen"

De Vlaamse Eva Van Isterdael was op het moment van de steekpartij vlakbij. "Ik was daar aan het wandelen met mijn kindje aan het water", vertelt ze. "Normaal is dat daar een erg rustige plaats en een idyllische omgeving, maar ik zag plots mensen in paniek weglopen. 'Draai je om', zeiden ze. 'Bescherm uw kind. Er is daar een mens met een mes.'"

"Dat doe je natuurlijk. Later hoor je dan van anderen dat er een man was die kinderen neersteekt. Dat klinkt heel absurd, maar dan zie je politie en ziekenwagens. De hulpdiensten waren erg snel ter plaatse. Je begrijpt dat niet meteen, want iedereen is in shock. Dat is wel heftig, vooral omdat ik zelf mijn zoontje van zeven maanden bij me droeg."

"We hoorden van de mensen dat er redelijk wat gewonden waren. We hoorden later ook een schot. Dat was waarschijnlijk de dader die neergeschoten werd."