Gallo-Romeins Museum in Tongeren organiseert basiscursus Latijn

"We willen de mensen graag eens op een andere manier laten kennismaken met de Romeinse tijd", vertelt Jasper Feucht van het Gallo-Romeins Museum. "Want in het museum brengen we het verhaal van mensen uit het verleden aan de hand van archeologische gebruiksvoorwerpen. Maar de taal is natuurlijk ook belangrijk. Het is een rechtstreekse poort die we hebben naar dat verleden: woorden, teksten, verhalen die mensen 2.000 jaar geleden hebben opgeschreven."