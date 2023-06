Geen uitgebreide horecaterrassen meer op Grote Markt in Diest

Geen uitgebreide terrassen op de Grote Markt in Diest deze zomer. De uitbreiding van de terrassen kwam er als maatregel in de coronaperiode opdat horecazaken, ondanks de verplichte sluiting, toch klanten konden ontvangen volgens de bepalingen van de sociale afstand. Ook dit jaar wilde de stad Diest de terrassen van de horecazaken op de Grote Markt uitbreiden, maar dat plan gaat niet door.

“De laatste weken ontvingen we steeds meer afmeldingen van horecazaken, omdat ze kampen met een gebrek aan personeel", vertelt zegt schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest). "Alle begrip daarvoor, want het zijn natuurlijk wel de horecazaken zelf die voor de uitgebreide terrassen moeten instaan. We willen het zeker niet opleggen. Uiteindelijk bleven er een zevental zaken over die ermee door wilden gaan, maar dat is te weinig om er mee door te gaan."