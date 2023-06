Gerepatrieerde IS-weduwe veroordeeld tot straf deels met probatie-uitstel

De toen 19-jarige vrouw was in mei 2013 haar vriendje uit Vilvoorde achterna gereisd naar Syrië. Hij had er zich aangesloten bij Majlis Shura Al Mujahidin, een terroristische groep die later opging in Islamitische Staat (IS). Enkele weken na haar aankomst stierf hij, waarna ze naar eigen zeggen gedwongen werd om met een oudere Syrische strijder te trouwen. Ze vluchtte van hem weg en moest vervolgens met een andere Belgische strijder te huwen, met wie ze vier kinderen kreeg. Ook hij is intussen overleden.