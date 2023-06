Nee, een luidspreker zal je planten niet sneller en beter doen groeien

Naar het effect van muziek op planten is al veel onderzoek gedaan, onder andere in de jaren '40 en '60 in de VS met maïs en tabaksplanten. Wat later ook nog in Nederland met hortensia's. Die planten werden aan geluid blootgesteld om te zien of dit hun groei beïnvloedt.

Wat blijkt uit die studies is net het omgekeerde van wat de publireportage beweert. Plantkundige Koen Es van de Plantentuin in Meise: "De planten bleven kleiner, robuuster en meer gedrongen."