Hevige brand in schuur in Zandhoven: brandweer vraagt ramen en deuren te sluiten

In Pulle, bij Zandhoven, woedt een hevige brand in een houten schuur met antieke meubels. "Het vuur heeft zich razendsnel door de schuur verspreid. Voorbijgangers hebben geprobeerd om al met een tuinslang te sproeien. De brandweer is nu in groten getale aanwezig en is volop bezig met de vuurzee te bedwingen en te proberen om de woning en een andere schuur ernaast te vrijwaren", zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).