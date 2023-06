Hittegolf op komst: het wordt dit weekend 30 graden, Vlaams warmteactieplan geactiveerd

De warme temperaturen zijn het gevolg van een hogedrukgebied dat zich verplaatst van de Noorse Zee naar Finland. De afgelopen week genoten we daardoor van zonnige dagen met temperaturen boven de 25 graden in het binnenland. In het weekend doen we daar nog een paar graden bij, tot 30 graden in het centrum van het land. Aan de kust blijft het wat koeler, tot zo'n 24 graden. Door de toevoer van instabiele lucht komt er meer bewolking opzetten, met kans op een bui of onweer, vooral op zondag.