Hoe een freelancer over je bouwvergunning beslist: gemeenten huren steeds vaker personeel bij privébedrijven  

"We zaten onlangs samen met alle Limburgse burgemeesters en dan hoor je dat wel: iedereen heeft er mee te maken", vertelt Marco Goossens, burgemeester van Oudsbergen. Op ruimtelijk ordening springt er in Oudsbergen af en toe iemand bij en het diensthoofd Vrije Tijd is er freelance. "Maar dat is maar tijdelijk, al blijven we nood hebben aan nieuwe mensen. We moeten een aantrekkelijke werkgever zijn. En eerlijk gezegd heeft de fusie daarbij geholpen." Oudsbergen is in 2019 ontstaan uit het samengaan van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. "Als kleine gemeente moeten je mensen alles kunnen", gaat Goossens verder. "Maar in een grotere gemeente kan je personeel laten specialiseren en doorgroeien. Dan heb je iets te bieden als organisatie."