Na het tragische verhaal in Charleroi: hoe kan het dat je je kind vergeet in de (snikhete) auto? 

Feit is ook dat (zeer) jonge kinderen - en baby's bij uitstek - zeer gevoelig zijn voor temperatuurverschillen. Ze drogen zeer snel uit. "Als het buiten 20, 25 graden is, moet je rekenen dat het in een gesloten auto die in de zon staat, al gauw 35 graden is. Dat is ver boven de normale temperatuur. Een baby neemt die hoge omgevingstemperaturen op. Heel snel daarna - en dan spreken we over een twintigtal minuten - kunnen metabole gevolgen optreden, met de vreselijke gevolgen vandien." Oudere kinderen zijn in principe iets beter bestand tegen temperatuurverschillen, maar er is nog altijd een risico. Dat geldt trouwens niet alleen voor kinderen, maar ook voor oudere mensen, benadrukt Boon. Zijn advies is dan ook: "Wees heel attent, let op de passagiers en laat onder geen enkel beding - al is het maar voor even - iemand in de auto zitten."