Acht huiszoekingen in Antwerpen en één persoon aangehouden in Sky ECC-onderzoek 

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen heeft dinsdag acht huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en één persoon aangehouden binnen het Sky ECC-onderzoek. Via de gekraakte telefoons kwamen de speurders opnieuw een criminele organisatie op het spoor die 1.000 kilogram cocaïne via de haven van Antwerpen en via Nederland zou ingevoerd hebben.