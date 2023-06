Inbrakenplaag bij Club Roeselare en voetbalclubs in de omgeving: "Kleine buit, maar telkens veel schade"

Voetbalploeg Club Roeselare kreeg de voorbije maanden een viertal keer inbrekers over de vloer. "De buit is nooit groot", zegt jeugdcoördinator Gino Vanhaelewyn. "We hebben nooit cash geld in huis. Maar de schade aan deuren of ramen is telkens groot. Ze kruipen over de omheining en breken dan in. We hebben nochtans speciaal inbraakwerend glas. Ze hebben meer dan een uur nodig om binnen te raken."

Club Roeselare is het meer dan beu. Ook andere voetbalclubs uit de omgeving hebben al nachtelijk bezoek gekregen. "Ze hebben onlangs de tv aan de muur kapotgeslagen" aldus Gino. "We zijn het redelijk beu. We hopen dat de dievenplaag snel stopt."