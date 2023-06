Kinderopvang Tinkelbel in Melle verliest vergunning: "Administratieve redenen slaan niet op details, maar op veiligheid van kinderen"

Bij Tinkelbel in Melle is plaats voor 36 baby's en peuters, en die worden volgens de zorginspectie prima opgevangen. Maar aanwezigheidslijsten en infofiches over de kinderen worden niet of onvoldoende bijgehouden en die zijn toch wel van groot belang voor de veiligheid van de kinderen, zegt Opgroeien. "Als er bijvoorbeeld brand is, moet de brandweer weten hoeveel kinderen er precies aanwezig zijn", zegt Wouters. "Ook infofiches over de opgevangen kinderen zijn belangrijker dan men soms denkt. Daar staat bijvoorbeeld op of een kind allergisch is aan iets. Of het kan zijn dat een ouder een kindje niet mag ophalen door een contactverbod. Dat is essentiële informatie die alle medewerkers in de kinderopvang moeten weten. En die administratieve kant is al jaren een zwakt punt."