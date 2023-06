Wetenschappers ontdekken eerste "maagdelijke geboorte" bij krokodil: vrouwtje maakt zichzelf zwanger

Aan het begin van 2018 legt een 18 jaar oude vrouwelijke Amerikaanse krokodil plots eieren in Parque Reptilandia, een dierentuin in het Midden-Amerikaanse land Costa Rica. Opmerkelijk, want het reptiel werd op 2-jarige leeftijd gevangen. Sindsdien leeft ze al 16 jaar lang in gevangenschap en ontmoette ze in al die jaren dus geen mannelijke genoot tegen.