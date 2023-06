Krokodil bevruchtte zichzelf in Costa Rica, Zoo Antwerpen: "We hebben hier ook dieren die dat doen"

Omdat mannetjes en vrouwtjes vaak een verblijf delen in de zoo van Antwerpen is het moeilijk om te achterhalen of de dieren via ongeslachtelijke voortplanting zijn voortgebracht. "Buiten de rouwgekko's die het constant doen, weten we dat eigenlijk niet," zegt Aneca. "In de Antwerpse zoo zitten mannetjes en vrouwtjes bij elkaar. Daarom is het moeilijk om te weten of de mannelijke zaadcel al dan niet gebruikt is voor de voortplanting. Dat valt enkel op te sporen via genetisch onderzoek."