Liedekerke bespaarde al 33.000 euro door de straatverlichting ‘s nachts te doven

De gemeente Liedekerke bekijkt nu of de maatregel kan worden verlengd. "We delen het stroomnet met delen van Lennik, Ternat, Roosdaal en Dilbeek en hebben hen gecontacteerd met de vraag of we de maatregel gaan aanhouden. We verwachten daar snel een beslissing over. Wel kwam de vraag van alle gemeenten of beheerder Fluvius de lichten pas vanaf middernacht wil doven in plaats van om 23 uur."