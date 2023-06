De man bedacht de logo's van de Federale Politie, Cécémel en Tele-Onthaal: grafisch kunstenaar Paul Ibou (84) overleden

Maar Ibou was meer dan enkel logo-ontwerper. Als internationaal bekende multi-artiest was hij ook onder meer actief als auteur, schilder, beeldhouwer en postzegelontwerper. In 2019 won hij de Vlaamse Ultima Cultuurprijs voor Vormgeving. Enkele weken geleden werd in Pulderbos nog het tienjarig bestaan van zijn atelier gevierd.

Ibou was al een tijd zwaar ziek. Hij koos voor euthanasie en overleed gisteren op 84-jarige leeftijd in zijn appartement in thuisgemeente Zoersel, waar hij ook ereburger was.