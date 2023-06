Lint neemt maatregelen tegen mogelijke gevaren van asbest in stuk grond

De gemeente Lint heeft maatregelen genomen tegen de mogelijke gevaren van het asbest die is aangetroffen in een stuk grond. Afgelopen weekend maakten buurtbewoners zich zorgen over een stofwolk, die mogelijk asbest zou bevatten. De gemeente gaf afvalstoffenmaatschappij OVAM de opdracht om een bodemonderzoek uit te voeren, maar in afwachting daarvan neemt ze al voorzorgsmaatregelen.