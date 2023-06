Bouw neemt maatregelen tegen warmte met hitteplan: buitenwerkers hebben 3 keer meer kans op huidkanker 

Je moet je insmeren als je een beroep hebt waarbij je vaak in de zon komt. "Mensen die buiten op de werf werken, moeten dat doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan postbodes", zegt Maselis. "Uiteraard moet je ook smeren als je in de tuin werkt, als je wandelt of fietst."

Om in te schatten hoe gevaarlijk de zon is, kijk je naar de uv-index. Die vind je op de site van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De uv-index toont het effect van de sterkte van de zonnestralen op de onbeschermde huid. "Als de index lager is dan 3 is er geen gevaar voor zonnebrand", zegt Maselis. "Vanaf 5 wordt het gevaarlijk. Als de uv-index hoger is dan 7, wordt het afgeraden om in de zon te komen. Deze dagen schommelt de index rond de 6 à 7. Smeer jezelf dus in en blijf op de heetste uren uit de zon."