Duivenmelker uit Boortmeerbeek verliest in één klap 38 duiven na bezoek van marter

De dader is zo goed als zeker een marter. "Marters staan bekend als dieren die duiven doden", legt Potums uit. "Ik ken veel duivenmelkers die hetzelfde hebben meegemaakt. Nu was het mijn beurt. Mijn seizoen is verloren."

"Ik heb nu nog tussen de 20 en 30 duiven over", aldus de duivenmelker. "Ik moet nu opnieuw van nul beginnen. Ik heb ook nog maar vijf jonge duiven, want driekwart van de doodgebeten duiven waren erg jong. Maar een goede vriend uit Boortmeerbeek die ook duiven heeft, heeft me al laten weten dat ik er enkele van hem mag komen halen. Dat heeft me wat meer moed gegeven."