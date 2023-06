7.000 jaar oude menhirs in Frankrijk vernield voor… de bouw van een doe-het-zelfwinkel

In Carnac, een kleine gemeente in de Franse regio Bretagne, zijn minstens 38 menhirs of prehistorische rotsen gesloopt voor de bouw van een zelfbouwmarkt. Dat melden verschillende Franse media. Carnac staat bekend als een gebied waar menhirs in groten getale voorkomen. Een lokale archeologievereniging overweegt een klacht in te dienen tegen de gemeente.