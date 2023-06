Antwerpse metrotunnels zijn aan renovatie toe: "Het lijkt alsof men wacht tot er iets fout gaat lopen"

In Antwerpen is de metrotunnel van aan het Centraal Station tot aan de Groenplaats zwaar verouderd en daarom toe aan grondige renovatiewerken. De problemen die zich momenteel voordoen zijn waterinsijpeling, betonrot en versleten sporen. De oudste metrokokers van Antwerpen zijn al sinds 1975 in gebruik en zijn sindsdien nog niet vernieuwd. Parlementslid van Groen, Imade Annouri, betreurt het beleid. "Het lijkt alsof men wacht tot er iets fout gaat lopen."