Republikeins presidentskandidaat Mike Pence trekt in Iowa van leer tegen Donald Trump: "Het volk moet kiezen tussen Trump en onze grondwet" 

Pence wil als president vasthouden aan een klassiek conservatief programma. Hij geeft aan dat de kernwaarden van Amerika onder druk staan door de overdreven progressiviteit van de Democraten. Als hij verkozen wordt, zal hij meteen de strijd aangaan met wat hij ‘woke-brigades’ noemt. Hij vindt het niet kunnen dat Amerikaanse kinderen “leren dat ze hun eigen geschiedenis moeten haten” en wil de linkse indoctrinatie een halt toeroepen. Ook over abortus is hij duidelijk: hij benadrukt dat elk beginnend leven heilig is en dat de afschaffing van de wet op abortus de juiste keuze was.