Minder goederentrafiek in de Waaslandhaven vorig jaar, wel meer tewerkstelling

Veel beter nieuws voor de Waaslandhaven is er op vlak van tewerkstelling. Voor het eerst zijn daar meer dan 22.000 voltijds equivalenten (vte's) rechtstreeks aan het werk. Dat wil zeggen dat de tewerkstelling gestegen is met 4,14%. Dat is voor het eerst in 5 jaar. "De tewerkstelling heeft het heel goed gedaan, het is zelfs een beetje verrassend voor ons", bevestigt Peter Van de Walle. "Als je gaat kijken naar de volledige tewerkstelling in de Waaslandhaven zit je aan bijna 50.000 vte's, dus dat is gigantisch."

De belangrijkste reden voor de stijging in de tewerkstellingscijfers ligt in de toename van het aantal uitzendkrachten. Daar kwamen vorig jaar 786 vte's bij. Tegelijk gaat het ook om een precaire stijging, want het aantal uitzendkrachten hangt typisch samen met de conjuncturele evolutie. En het is ook een teken dat werkgevers eerder voorzichtig zijn om nieuwe medewerkers vast in dienst te nemen.