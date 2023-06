Minister van Justitie gaat in gesprek met Leuvense studenten over zaak Sanda Dia

Het debat vindt vanavond om 19 uur plaats in het studentenrestaurant Alma 2 in Leuven. “De KU Leuven stelt de ruimte graag ter beschikking”, zegt woordvoerder Sigrid Somers. “Het initiatief komt van het ministerie, ze hebben met ons contact opgenomen voor dit debat.” Of de rector van de KU Leuven Luc Sels ook aanwezig zal zijn op het debat, is voorlopig niet duidelijk.

Het vonnis rond de dood van Sanda Dia lokte de afgelopen weken al veel reacties uit. Er waren protesten in onder andere Leuven, Antwerpen en Brussel. En ook in Nederland hebben mensen geprotesteerd. “Iedereen is welkom”, schrijft Van Quickenborne nog. “Ik besef dat het niet evident is tijdens de blok, maar hopelijk vinden jullie toch de tijd om even langs te komen. Verspreid deze uitnodiging a.u.b. onder jullie medestudenten.”