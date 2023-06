Net nu met mooi en warm weer is fontein op Hooverplein in Leuven stuk

"De fontein is defect", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). "We begrijpen dat het vreemd overkomt bij dit weer. De herstelling laat op zich wachten. We mikken op 19 juni voor de start van de herstelwerkzaamheden. Hopelijk kan de fontein daarna weer werken zoals normaal, zodat er deze zomer toch weer in gespeeld kan worden. De waterpartij en fontein in het Sluispark zijn wel in gebruik."