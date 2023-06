Kust verwacht veel volk, maar is zwemmen in zee nu al een goed idee? "Zeewater is nog erg koud"

In het binnenland wordt heet weer verwacht. En ook aan zee zal het een pak warmer zijn dan de voorbije weken. Maar het strandwater is nog koud en bovendien staan nog niet overal redders.

"In zeven van de tien gemeenten kun je dit weekend in zee zwemmen. Alleen in Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zijn er nog geen reddingsposten geopend", zegt An Beun van IKWV. "Let wel op, er zijn in de andere badplaatsen ook maar een beperkt aantal reddingsposten open. Wie echt wil gaan zwemmen, gaat best naar één van die bewaakte zones."