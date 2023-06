Nieuw bedrijventerrein Ninove: "alle bedrijven zijn mede-eigenaar, gemeenschappelijke delen zijn duurzaam"

In Ninove is Doorn Noord officieel geopend. Het is een bedrijventerrein met 17 percelen, waarvan Ninove er intussen al 14 verkocht heeft. Vier bedrijven zijn aan het bouwen en één bedrijf is zijn activiteiten al gestart. Er is zicht op 300 à 400 werknemers, van bedrijven die bij hun verhuizing hun huidig personeel meebrengen. Maar op termijn zouden er dat nog een paar 100 meer kunnen worden. "En dat is van groot belang voor Ninove", zegt schepen voor Werk en Economie Alain Triest (Open VLD).