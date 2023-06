Nieuwe taalcampagne moet Nederlands bij kinderen in Grimbergen promoten

"Nederlands is leuk": dat is de slogan van de nieuwe taalcampagne in Grimbergen. Ze moet de kennis van het Nederlands aanmoedigen bij kleuters en scholieren, en bij uitbreiding ook hun gezin. "De taaldiversiteit in Grimbergen en in heel de Brusselse Rand neemt zienderogen toe", stelt schepen van Samenleven Jelle De Wilde (CD&V). "We zijn daar blij mee, maar we willen daar ook mee aan de slag gaan. Want niet alleen op school, ook in sportclubs bijvoorbeeld zorgt dat voor uitdagingen. We willen duidelijk maken dat Nederlands leren iets positiefs is."