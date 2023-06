Nood aan extra huiswerkbegeleiding in Hasselt: “Mijn punten zijn er serieus op vooruit gegaan”

Er heerst een grote bedrijvigheid in enkele lokalen van het LEONhuis in het centrum van Hasselt. Yasmina Gueroui van vzw Arktos begeleidt met enkele vrijwilligers zo’n 15 kinderen met hun huiswerk. In een hoekje staan boterhammen klaar voor de kinderen die nog wat honger hebben nadat ze van school direct naar de huiswerkbegeleiding zijn gekomen. “Het gaat vooral om kinderen die thuis geen ruimte krijgen om hun huiswerk te maken en geen structuur hebben”, zegt Yasmina Gueroui. “Het kan ook gaan om anderstaligen of ouders die geen tijd hebben om hun kinderen te helpen.”