Onbekende soldaat houdt opnieuw de wacht aan Celiebrug in Sint-Laureins

In 1700, toen de Lieve (intussen het Schipdonkkanaal) nog bevaarbaar was, waren er in de wijk Celie drie cafés. Bij de verbreding van De Lieve verdwenen er twee. De Roos bleef als enige over. "Tijdens WOII werd het café twee keer vernield", vertelt Wilfried De Geeter. "Na de bevrijding werd ons nieuwe huis gebouwd, mèt café. Daarom ben ik dus zo blij dat onze vriend na al die tijd opnieuw op post is." De onbekende soldaat staat intussen ook al op heel wat foto's van fietstoeristen die hem passeren.