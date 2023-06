Batterij van elektrische step ontploft in woonkamer van appartement in Brussel

Drie bewoners van een appartement op de Antwerpsesteenweg in Brussel zijn woensdagavond naar het ziekenhuis gebracht met een lichte rookvergiftiging. De batterij van de elektrische step van het gezin was tijdens het opladen ontploft. Het raam in de woonkamer werd door de klap aan diggelen geslagen en brokstukken van de batterij lagen ooveral verspreid. Een beginnende brand werd in de kiem gesmoord. Verschillende andere bewoners van het gebouw verlieten uit voorzorg een tijd lang hun woning.