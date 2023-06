Ook je huisdier kan last hebben van hooikoorts: "Bij honden zien we vooral jeuk optreden"

Als je hond last heeft van jeuk, is het misschien dus wel door een graspollenallergie. "Als je zoiets opmerkt, laat je het best controleren. Want er kan iets aan gedaan worden, er bestaat medicatie", zegt Mollaert. Het kan dan gaan om een maandelijks spuitje of medicatie in de vorm van tabletten.

Een echte bloedanalyse kost 150 euro en wordt niet zo vaak besteld door particulieren. Het is daarom moeilijk om in te schatten hoeveel honden er op dit moment last hebben van een pollenallergie.