Brandweer waarschuwt voor oplichters die aanbellen in Deurne en Borgerhout: "Verkopen koffie ten voordele van de brandweer"

De brandweer van Antwerpen roept op tot waakzaamheid na enkele meldingen over oplichters in Deurne en Borgerhout die koffie verkopen in naam van de brandweer. "Iedereen let best op als ze zulke mensen aan hun deur krijgen", zegt Jasmien O. Brandweer Zone Antwerpen belt nooit aan om iets te verkopen.