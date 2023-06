Preventieve droogtemaatregelen voor Albertkanaal en Kempische kanalen: "We willen watertekorten vermijden"

Het peil van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen is door de droogte van de afgelopen weken stevig gedaald, meldt De Vlaamse Waterweg. De droogtecommissie nam daarom de beslissing om over te schakelen naar code geel: er worden waterbesparende maatregelen genomen op het Albertkanaal en de Kempische kanalen. De watercaptaties voor landbouw en natuur worden met de helft verminderd. “We herinneren ons allemaal de droge zomer van 2022 en willen daar alvast op anticiperen.”