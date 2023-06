Zus van beschuldigde getuigt op proces-Uyttersprot: "Onze mama wist dat er iets niet juist was met hem"

Wat is er gebeurd?

Het assisenproces rond de moord op Ilse Uyttersprot startte vorige vrijdag. Uyttersprot werd op 4 augustus 2020 gewelddadig om het leven gebracht in het huis van haar ex-vriend, Jurgen Demesmaeker, met wie ze toen enkele maanden een relatie had. De man gaf zichzelf daarna aan bij de politie. Agenten gingen meteen naar het huis in het centrum van Aalst. Daar vonden ze het levenloze lichaam van Uyttersprot. Ze was 53 jaar.

Uyttersprot was burgemeester van Aalst van 2007 tot 2012. Op het ogenblik van haar overlijden was ze nog schepen, maar zonder bevoegdheden.