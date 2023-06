Schoten hangt regenboogdoek onder ophaalbrug: "Liefde overbrugt"

Mensen kunnen de slogan 'Liefde overbrugt' zien wanneer ze voor de brug staan te wachten tot de schepen zijn gepasseerd. "Zo wordt dat moment van frustratie een liefdevol moment," zegt Hendrickx. "Je staat hier toch minimum 7 minuten stil, dus dat is meer dan genoeg tijd om de slogan te lezen."

Met dit initiatief wil Schoten de lgbt-gemeenschap letterlijk in de verf zetten. Om dit thema nog meer onder de aandacht te brengen, organiseert de stad later dit jaar ook een gespreksavond met VRT-nieuwsanker Riadh Bahri over zijn boek 'Uit de kast, in de kast".